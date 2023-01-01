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Yılın son günü yamaç paraşütü ile adrenalin dolu anlar yaşadılar

DHA

Yılın son günü yamaç paraşütü ile adrenalin dolu anlar yaşadılar


Muzaffer KOŞAN / ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da yamaç paraşütü sporcuları ve uçuş meraklıları 2022'nin son gününde gökyüzünde olmanın keyfini yaşadı.
Yamaç parüşütü sporcuları, hava sıcaklığının 6 dereceyi bulduğu 31 Aralık günü Erzincan'ın Çakırman mevkinde bulunan yamaç paraşütü uçuş alanında 550 ve 800 metre yükseklikten uçuş yaptı. Şehir merkezine 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Çakırman Tepesi'nden yamaç paraşütüyle atlayan ve yaklaşık 15-20 dakika havad kalan sporcu ve misafirler, Erzincan Ovası'nın eşsiz manzarası ve zirvesi karlı dağların karşısında süzülerek güvenli şekilde iniş yaptı.
Yamaç paraşütü sporcusu Kübra Cengiz, "Hava müthiş. Rüzgar çok iyi. Elverişli şartlar her zamanki gibi bizimle beraber. Kardeşimle beraber uçuşumuzu gerçekleştirdik" diye konuştu. Kadir Cengiz de "Bugün yamaç paraşütü ile günümüzü değerlendirelim, dedik. Güzelce akrobasimizi yaptık, inişimizi ablam ile gerçekleştirdik. Uçuşumuzda karlı dağların zirvesinde bir tur atıp aşağı indik" dedi.
Ercincan Üniversitesi öğrencisi Neslihan İlter, "Paraşütle daha önce de atlamıştık. Müthiş adrenalin. Kesinlikle herkese tavsiye ederim. Mutlaka bekleriz" diye konuştu.  Yamaç paraşütü sporcusu Eren Yavuz ise "Bugün arkadaşım Kübra ile uçuşa geldik. Çok güzel bir gündü. Yeni yıla da böyle devam edeceğiz inşallah" dedi. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2023-01-01 11:10:26

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