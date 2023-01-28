Erzincan'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

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Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da yoldan çıkarak ağaca çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Özgür Eskiyurt (36) yönetimindeki 24 DK 232 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan ağaca çarparak takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Özgür Eskiyurt olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Uğur Kaya (36) ve Hasan Balaban yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)FOTORĞRAFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2023-01-28 22:57:56



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