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Erzincan'daki 'Kökünü Kurutma' operasyonunda 17 gözaltı

DHA

Erzincan'daki 'Kökünü Kurutma' operasyonunda 17 gözaltı


Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da, 3 kent ile eş zamanlı gerçekleştirilen 'Kökünü Kurutma' operasyonunda, 17 şüpheli gözaltına alındı. 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bu sabah eş zamanlı olarak Antalya, Erzincan, Isparta ve Ordu'da 'Kökünü Kurutma' operasyonu başlatıldı. Erzincan'da 38 ekip, 139 personelin katıldığı operasyonda 25 adrese baskın yapılarak, 17 şüpheli yakalandı. 
Erzincan Valisi Mehmet Makas, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ile operasyonun sonuçlarıyla ilgili bilgi verdi. Vali Makas, 38´inci 'Kökünü Kurutma' operasyonunun başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "38 ekip, 30 özel harekat personeli, 139 personel, 1 hava aracı ve 2 narkotik köpek ile birlikte 24 şüpheliye yönelik 25 adreste operasyonlarımızı ifa ettik. 17 şüpheli an itibarıyla gözaltına alınmıştır. Uyuşturucu ile mücadelemiz sonuna kadar kararlılıkla devam edecektir" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2023-01-31 11:29:45

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