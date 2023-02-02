Erzurum'da 1439, Erzincan'da 471 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı (2)

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YOLDA KALAN 5 KİŞİ KURTARILDI

Erzincan'ın Çayırlı ilçesi Mecidiyeköy mevkisinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle 5 kişi, araçlarında mahsur kaldı. Araçlarında kalanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, amfibik araçla bölgeye ulaşarak mahsur kalanları kurtardı.Muzaffer KOŞAN/ ERZINCAN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2023-02-02 13:45:18



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