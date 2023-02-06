Erzincan'da eğitime 1 gün ara verildi

ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'DA yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı, soğuk hava ve yollarda olaşabilecek buzlanma sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla ilimiz genelinde özel kreş ve anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim kursları, halk eğitim kursları, mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde 6 Şubat 2023 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." denildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Erzincan Muzaffer KOŞAN
2023-02-06 00:39:32
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