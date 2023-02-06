Erzincan'da kar ve tipide mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Muzaffer KOŞAN / ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Erzincan Merkeze bağlı Mecidiye köy girişinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 3 kişi araçlarında mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yeride giden ekipler kar ve tipiden dolayı mahsur kalan Ömer Faruk Mete, Abdulsamet Mete ve Cafer Pola'ı kurtarıldı. Ekipler, il genelinde kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2023-02-06 00:41:41
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