Erzincan'daki komandolar, Hatay'daki çalışmalara destek için yola çıktı

Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)-ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesindeki Jandarma Tabur Komutanlığı'nda görevli komandolar, destek için depremin vurduğu Hatay'a gidiyor.
Hatay'da yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan 91 komando, Vali Mehmet Makas, Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedeoğlu ve askeri personellerce dualar eşliğinde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan uğurlandı. Vali Mehmet Makas, komandolara teşekkür ederek, yollarının açık olmasını diledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2023-02-08 11:30:07
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