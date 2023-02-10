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Erzincan'da demirci esnafı, depremzedeler için soba üretiyor

DHA

Erzincan'da demirci esnafı, depremzedeler için soba üretiyor


Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN´da depremzedelere destek için bir araya gelen demirciler, imece usulü çalışarak soba yapmaya başladı. İlk etapta 200 sobayı bölgeye göndermek isteyen demirciler, aralıksız çalışıyor.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremin vurduğu 10 ile destek için Erzincan demirci esnafı soba üretimine başladı. Bölgede etkili olan kış şartlarını dikkate alarak çadırlarda yakıma uygun soba üreten esnaf, ilk etapta 200 sobayı depremzedelere göndermeyi hedefliyor. İş yerlerinde ara vermeden çalışan demirci esnafı, depremzedeleri ısıtacak sobaları bir an evvel tamamlamak istiyor. 
Esnaftan Mustafa Papuçcu, "Depremi yaşamış bir şehrin evladı olarak merkez üssü yurttaşlarımızın duygularını çok iyi anlamaktayız. Bazıları can verir bu işte, bazıları malını verir, bazıları da emeğini verir. Canını veren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan kederli ailelere çok acı hikayeler bıraktı. Ailelere de sabır ihsan eylesin Cenab-ı Allah. Sabah Ticaret Bakanımızın bir programı varmış, orada soba ihtiyacı olduğunu duyduk. Şehrimizde de soba imalatı bitmişti. Biz yeniden bu mesleği icra etmeye başladık. Bütün esnaf arkadaşlar bir araya geldik. Dışarıdan arkadaşlarımız da yardıma geldi. Sağ olsunlar. Sobaları bir an evvel bitirip inşallah deprem bölgesine göndermeye çalışacağız" dedi.
Soba üretim çalışmasına yardım eden Ufuk Helvayiyen ise "Bütün sobacı arkadaşlarımız topalmışlar hepsi deprem bölgesine soba yapmak için herkes gayret ediyor. Çok kıymetliydi. Çok değerliydi. Ben de bu işin bir parçası olmak istedim. Elimden geldiğince işten çok anlamam ama söyledikleri işleri yapıp bende bu ekibin bir parçası olamaya deprem bölgesine bir nebze olsun bir şeyler yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2023-02-10 11:34:09

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