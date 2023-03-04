Ergan Dağı'nda kayak ve yamaç paraşütü



Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde kayak ve yamaç paraşütü, bir arada yapıldı. Adrenalin sevenlerin gökyüzünden süzüldüğü merkezde, kayak tutkunları da 17 kilometrelik pisti doldurdu.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde, hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Kayak merkezindeki kapalı gondollarla 2 bin 700 metre yükseklikteki tepeye çıkan yamaç paraşütçüler, eksi 10 dereceleri bulan havada Erzincan manzarasına karşı uçtu. Yamaç paraşütünün sadece yazın yapılmadığını belirten sporcular, kışın da Ergan Dağı'nda bu adrenalini yaşadıklarını anlattı.

Yamaç paraşütü ve kayak sporcusu Kübra Cengiz, "Ergan Dağı'nda kanadımızı açtık, kalkışımızı yaptık. Kar yağışı da başladı. Hava olması gerektiği gibi gayet güzel kar yağıyor. Uçuşumuzu yaptık, göl manzarasında. Çok eğlenceliydi. Manzaramız süperdi. İnişimiz de gayet iyiydi. Herkesi Ergan Dağı'na bekliyoruz. Kar yağışı devam ediyor" dedi.

Yamaç paraşütü sporcusu Sedat Cengiz ise "Burası çok güzel bir kayak tesisi. Kayak pistleri doldu. Biz de gökyüzünü şenlendirmek için yamaç paraşütümüzle havalandık. Uçmak için de çok güzel bir yer. Haftanın 7 günü burada kayak yapılabiliyor. Biz de haftanın en güzel gününü seçerek hem kayağı hem de yamaç paraşütünü bir arada yapabildiğimiz için buradan ayrılamıyoruz. Çok güzel bir tesis, her 2 sporu da burada yapabildiğimiz için biz çok mutluyuz. Herkesi buraya davet etmiyoruz. 'Gelin' diyoruz çünkü her iki sporu da yapmak çok güzel mutlaka gelmelisiniz" diye konuştu.

Pist uzunluğu ve kar kalitesi ile Türkiye'deki önemli kayak tesislerinden biri olan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde doğasıyla da güzel manzarada kayak yapma imkanı sunuluyor. Kent merkezine 17 kilometre, havalimanına 13 dakika uzaklıkta bulunan Ergan Dağı'ndaki 17 kilometrelik ve farklı zorluk derecesine sahip 4 pist de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kayak tutkunları ise hafta sonunu fırsat bilerek pistleri dolduruyor. DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2023-03-04 12:22:22



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