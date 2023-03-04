Ergan Dağı'nda kayak ve yamaç paraşütü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ergan Dağı'nda kayak ve yamaç paraşütü

DHA

Ergan Dağı'nda kayak ve yamaç paraşütü


Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde kayak ve yamaç paraşütü, bir arada yapıldı. Adrenalin sevenlerin gökyüzünden süzüldüğü merkezde, kayak tutkunları da 17 kilometrelik pisti doldurdu. 
Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde, hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Kayak merkezindeki kapalı gondollarla 2 bin 700 metre yükseklikteki tepeye çıkan yamaç paraşütçüler, eksi 10 dereceleri bulan havada Erzincan manzarasına karşı uçtu. Yamaç paraşütünün sadece yazın yapılmadığını belirten sporcular, kışın da Ergan Dağı'nda bu adrenalini yaşadıklarını anlattı. 
Yamaç paraşütü ve kayak sporcusu Kübra Cengiz, "Ergan Dağı'nda kanadımızı açtık, kalkışımızı yaptık. Kar yağışı da başladı. Hava olması gerektiği gibi gayet güzel kar yağıyor. Uçuşumuzu yaptık, göl manzarasında. Çok eğlenceliydi. Manzaramız süperdi. İnişimiz de gayet iyiydi. Herkesi Ergan Dağı'na bekliyoruz. Kar yağışı devam ediyor" dedi. 
Yamaç paraşütü sporcusu Sedat Cengiz ise "Burası çok güzel bir kayak tesisi. Kayak pistleri doldu. Biz de gökyüzünü şenlendirmek için yamaç paraşütümüzle havalandık. Uçmak için de çok güzel bir yer. Haftanın 7 günü burada kayak yapılabiliyor. Biz de haftanın en güzel gününü seçerek hem kayağı hem de yamaç paraşütünü bir arada yapabildiğimiz için buradan ayrılamıyoruz. Çok güzel bir tesis, her 2 sporu da burada yapabildiğimiz için biz çok mutluyuz. Herkesi buraya davet etmiyoruz. 'Gelin' diyoruz çünkü her iki sporu da yapmak çok güzel mutlaka gelmelisiniz" diye konuştu.
Pist uzunluğu ve kar kalitesi ile Türkiye'deki önemli kayak tesislerinden biri olan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde doğasıyla da güzel manzarada kayak yapma imkanı sunuluyor. Kent merkezine 17 kilometre, havalimanına 13 dakika uzaklıkta bulunan Ergan Dağı'ndaki 17 kilometrelik ve farklı zorluk derecesine sahip 4 pist de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kayak tutkunları ise hafta sonunu fırsat bilerek pistleri dolduruyor. DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2023-03-04 12:22:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan'da polislerden depremzede çocuğa bisiklet sürprizi
YEREL HABERLER Erzincan'da polislerden depremzede çocuğa bisiklet ...
Erzincan'da şubat ayında 122 şüpheli ile 35 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Erzincan'da şubat ayında 122 şüpheli ile 35 düzensiz ...
Erzincan'da gönüllüler depremzedeler için 1000 uyku tulumu dikti
YEREL HABERLER Erzincan'da gönüllüler depremzedeler için 1000 uyku ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.