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Erzincan depreminde hayatını kaybeden 653 kişi anıldı

DHA

Erzincan depreminde hayatını kaybeden 653 kişi anıldı


Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da, 13 Mart 1992 depreminde hayatını kaybeden 653 kişi, törenle anıldı. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, "Geçmişimizi rahmetle anarken, kentimizi olası depreme hazırlıklı hale getirmenin de gayreti içerisindeyiz. 1992 depremi öncesinde yapılan yapı stokunun yenilenmesi konusunda hazırlanan raporlar ilgili bakanlığımıza bildirilmiştir. İmkanlar ölçüsünde inanıyorum ki yenilenecektir" dedi. 
Erzincan'da 13 Mart 1992 tarihinde saat 19.08'de 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 653 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 850 kişinin yaralandığı ve 8 bin 57 binanın hasar gördüğü depremin 31'inci yıl dönümünde Terzibaba Mezarlığı Deprem Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Vali Vekili Mehmet Deniz Arabacı, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda kişinin katıldığı törende Kur'an okundu. 
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, "1992 yılında yaşamış olduğumuz deprem neticesinde 653 vatandaşımızı şehit verdik. O günden bugüne hem onları rahmetle anabilmek hem de bunu unutmamak unutturmamak adına bu programlar düzenlene gelmiştir. Memleketimizin deprem kuşağı üzerinde olduğu her defasında ifade edilmekte. Geçmişimizi rahmetle anarken, memleketimizi hazırlıklı hale getirmenin de gayreti içerisindeyiz. Yatay mimarinin devamında 1992 depremi öncesinde yapılan yapı stoğunun yenilenmesinde yapmış olduğumuz raporlar ilgili bakanlığımıza bildirilmiştir. İmkanlar ölçüsünde inanıyorum ki yenilenecektir. Vatandaşımız da gerekli ilgi ve alakayı göstermektedir. Her gün benim binamı inceleme fırsatı olur mu diye bir farkındalık oluşturulan bu Erzincan´ımızda kentsel dönüşümü mutlaka tamamlamamız gerektiğinin bilinci ile hareket etmekteyiz" diye konuştu.
`RİSK ANALİZİ UYGUN OLMAYAN BİNALARA GEREKEN YAPILACAK´
Deprem konusunda başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD ve üniversite ile iş birliği yaptıklarını söyleyen Başkan Aksun, "Erzincan´ımızı depreme hazır hale getireceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Hazırlıklar başladı. Komisyonlar kuruldu. Komisyonlarımız inceleme aşamasında. İnşallah inceleme aşamasında daha ayrıntıları ile belirleyip risk analizi uygun olmayan binalara da gereken yapılacaktır" dedi. 
AK Parti milletvekilleri Burhan Çakır ile Süleyman Karaman da konuşmalarında, kentsel dönüşüm konusunda çalışmaların hızlandırılması gerektiğini söyledi.
Vali Vekili Mehmet Deniz Arabacı ise "Depremi yaşayan bilir. Erzincan´da bunu en iyi bilen illerden biri Türkiye´de. 1939 ve 1992 olmak üzere. Allah bir daha böyle acıları ülkemize yaşatmasın. Böyle olaylarda insan olarak, yönetici olarak üzerimize düşen görevleri de layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Belediyemiz, AFAD´ımız, siyasilerimiz, valiliğimiz olsun hep birlikte çaba gösteriyoruz ama şunu biliyorum; Erzincan halkı gerçekten çok yardım sever. 1,5 yıldır bu şehirde yaşıyorum. Nüfusumuzun çok üzerinde, ölçeğimizin çok üzerinde ciddi yardımlarda bulunduk. Allah herkesten razı olsun" diye konuştu.  
Anma programı; Vali Vekili Mehmet Deniz Arabacı ve katılımcıların deprem anıtına çelenk sunması, deprem şehitlerinin mezarlarına karanfil bırakmasıyla sona erdi. DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2023-03-13 14:48:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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