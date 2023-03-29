Erzincan'da kuvvetli rüzgar; minare yıkıldı, okulun çatısı uçtu

Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar sırasında bir caminin minaresini yıkıldı, bazı binaların çatısı uçtu. Bir okulun çatısı, park halindeki otomobilin üzerine düştü.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü´nün uyarısının ardından Erzincan'da sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu. Yunusemre Mahallesi'ndeki Akşemsettin Camisi'nin minaresi üzerinde bulunan baz istasyonuyla birlikte yıkıldı, bazı mahallelerde çok sayıda binanın çatısı uçtu. Erzincan Ortaokulu'nun sac kaplama çatısı da bahçede park halindeki otomobilin üzerine düştü.
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bölgede yağışla birlikte rüzgarın da etkisini gün boyu sürdüreceği, hava sıcaklıklarının da 8 ila 10 derece azalacağı bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2023-03-29 09:49:49
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