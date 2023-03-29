

Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da yağmurun ardından başlayan kar, ulaşımı olumsuz etkiledi. ErzincanSivas karayolundaki Sakaltutan geçidi, ErzincanGümüşhane ve İliçKemaliye karayolunda kar sebebiyle TIR´lar yolda kaldı.

Erzincan'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Lapa lapa yağan kar sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Erzincan- Gümüşhane ve İliçKemaliye karayolu arasında bulunan Savaş Gediği mevkisinde kar yağışı ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı. ErzincanSivas karayolundaki Sakaltutan geçidinde TIR´lar yolda kaldı. ErzincanGümüşhane yolunun yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu.

Kar yağışına İliçKemaliye karayolunda yakalanan sürücülerden Mutlu Özdemir, "Şu anda Kemaliyeİliç arasında bulunan 1640 rakımlı Savaş Gediği mevkisindeyiz. Ciddi anlamda kar yağıyor. Bu tarafa gelecek olan vatandaşlarımızın dikkatli gelmelerini istiyorum. Her an istenmeyen hadiseler olabilir. Yollar kısmen açık ama devlet yetkililerinden bilgiler alıp yola öyle çıkmalarını tavsiye ediyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2023-03-29 22:56:43



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