ERZİNCAN'da, meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Yolun kaygan olması nedeniyle yan yatan otobüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Şanlıurfa'dan Trabzon'a giden ve henüz sürücüsü belirlenemeyen yolcu otobüsü Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle saat 04.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kaza da ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yoğun karın etkili olduğu bölgede yolcu otobüsü yapılan çalışmaların ardından kaldırılırken karayolunda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.Görüntü Dökümü
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Kaza yerinde görüntüler
Hastaneden görüntülerHaber: Muzaffer KOŞAN / ERZİNCAN. (DHA)- DHA-Gündem Türkiye-Erzincan
2023-03-30 06:42:33
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