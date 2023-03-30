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ERZİNCAN'DA OTOBÜS DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 21 YARALI  

DHA

ERZİNCAN&#039;DA OTOBÜS DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 21 YARALI  


ERZİNCAN'da, meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Yolun kaygan olması nedeniyle yan yatan otobüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Şanlıurfa'dan Trabzon'a giden ve henüz sürücüsü belirlenemeyen  yolcu otobüsü Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle saat 04.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kaza da ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yoğun karın etkili olduğu bölgede yolcu otobüsü yapılan çalışmaların ardından kaldırılırken karayolunda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.Görüntü Dökümü
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Kaza yerinde görüntüler
Hastaneden görüntülerHaber: Muzaffer KOŞAN / ERZİNCAN. (DHA)- DHA-Gündem Türkiye-Erzincan
2023-03-30 06:42:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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