Erzincan'da otobüs devrildi; 2 ölü, 21 yaralı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ÖLEN 2 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Şanlıurfa- Trabzon seferini yapan 61 S 1236 plakalı Turay Turizm'e ait, Fatih Özkan (38) yönetimindeki yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaşamını yitiren 2 kişinin kimlikleri belli oldu. Kazada ölenlerin, yolcular Nazlı Ekinci (51) ile Yüksel Zorlu (50) olduğu belirtildi.

21 yaralıdan 8'inin Refahiye Devlet Hastanesi'nde, 13'ünün de Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2023-03-30 09:18:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.