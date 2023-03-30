Erzincan'da otobüs devrildi; 2 ölü, 21 yaralı (2)

ÖLEN 2 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Şanlıurfa- Trabzon seferini yapan 61 S 1236 plakalı Turay Turizm'e ait, Fatih Özkan (38) yönetimindeki yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaşamını yitiren 2 kişinin kimlikleri belli oldu. Kazada ölenlerin, yolcular Nazlı Ekinci (51) ile Yüksel Zorlu (50) olduğu belirtildi.
21 yaralıdan 8'inin Refahiye Devlet Hastanesi'nde, 13'ünün de Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2023-03-30 09:18:43
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