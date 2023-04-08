Nisan karı etkili oldu



Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)ERZURUM ve Erzincan kırsalında akşam saatlerinde lapa lapa yağan kar yağışı kara yolu ulaşımında aksamalara neden oldu.

Erzincan´da akşam saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Sivas kara yolundaki Sakaltutan geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Bölgede Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak trafik akışını sağlamaya çalışıyor. Kara yolunda görev alan polis ekipleri ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor. Yolun tamamen temizlenmesi ardından sürücülere geçiş izni verileceği öğrenildi.

Öte yandan yine kar yağışının etkili olduğu Erzurum merkez ve Tekman ilçesi arasındaki kara yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2023-04-08 00:00:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.