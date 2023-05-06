Erzincan´da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

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Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN´daki Sakaltutan Geçidi´nde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan Geçidi´nde meydana geldi. Gürsel Altunay´ın kullandığı 61 AEN 773 plakalı kamyonet ile Halis Sökmen yönetimindeki 04 AAS 065 plakalı otomobil çarpıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kamyonet sürücüsü Gürsel Altunay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan diğer sürücü Halis Sökmen ve araçlarda bulunan Mehmet Sökmen ile Tunahan Altunay gelen ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2023-05-06 17:20:44



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