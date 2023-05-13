Erzincan'da mayıs ayında 4 metrelik karla mücadele

Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da televizyon vericilerinin bulunduğu 1650 rakımlı Karadağ'da yol açma çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri, kalınlığı yer yer 4 metreye ulaşan karla mücadele ediyor.
Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri, kış mevsimi boyunca kar nedeniyle kapalı kalan televizyon vericilerinin bulunduğu Sakaltutan mevkisindeki 1650 metre rakımlı Karadağ yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 10 kilometrelik yolda, kalınlığı yer yer 4 metreye ulaşan karla mücadele ederken zaman zaman zorlandı. Ekipler, yolun 2 günde temizleyerek ulaşıma açılmasını planlıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2023-05-13 14:34:50
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