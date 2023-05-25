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Erzincan'da saf altın sayfalı tarihi eser ele geçirildi

DHA

Erzincan'da saf altın sayfalı tarihi eser ele geçirildi


Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da, tarihi eser niteliğindeki Musevi dinine ait motifler ve İbranice yazılar içeren, 24 ayar saf altından yapılmış, toplam 165 gram ağırlığında ve 14 yapraktan oluşan 1 kitap ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı suçlarının önlenmesi kapsamında yürütülen istihbarı çalışma sonucunda, merkez ilçe ve köylerinde 4 kişinin, ellerinde bulunan tarihi eser niteliğindeki 1 kitabı satmaya çalıştıkları bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonla tarihi eser niteliğindeki Musevi dinine ait motifler ve İbranice yazılar içeren, 24 ayar saf altından yapılmış, toplam 165 gram ağırlığında ve 14 yapraktan oluşan 1 kitap ele geçirdi, kitapla birlikte yakalanan 4 kişi hakkında ise yasal işlem başlatıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2023-05-25 23:42:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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