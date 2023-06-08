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10 kilometrelik 'Kemaliyeliler Taşyolu'nun 7 kilometresi suyla doldu

DHA

10 kilometrelik 'Kemaliyeliler Taşyolu'nun 7 kilometresi suyla doldu


Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da, 132 yılda tamamlanan Kemaliyeliler Taşyolu, eriyen kar ve yağan yağmur sebebiyle suyla doldu. Kemaliye ile Sivas'ın Divriği ilçesindeki bazı köy ve mezralara ulaşım sağlanan 10 kilometrelik yolun özellikle 7 kilometrelik kısmında, sürücüler zor anlar yaşıyor. Yolun temizlenmesini isteyen Gümüşçeşme köyü muhtarı Halit Uzun, merhum vali Recep Yazıcıoğlu'nun çabalarıyla tamamlanan yola yatırım yapılmadığını söyledi.
Kemaliye ilçesini İç Anadolu'ya bağlamak için 1870 yılında Karanlık Kanyon'un kayalıklarında yapımına başlanan Kemaliyeliler Taşyolu'nda önce köylüler kendi imkanlarıyla çalıştı. Köylülerin ilkel aletlerle taşları oyarak çalışmalarını başlattığı yola, zamanla devlet destek verdi. 1991-1999 yıllarında Erzincan Valiliği görevindeki Recep Yazıcıoğlu'nun özel ilgi gösterdiği yol, 2002'de tamamlanıp ulaşıma açıldı. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda, içindeki irili ufaklı 38 tünelle çok sayıda keskin viraj ve uçurumlar bulunan yolu; Gümüşçeşme, Yeniköy, Ağıl, Gözaydın, Sandık köyleri ile Çaltı, Ağıllar, Harmankaya, Dilli mezralarında yaşayanlar kullanıyor. Kemaliye ile Divriği ilçesini birbirine bağlayan taş yolda, kış aylarında ulaşım da güçlükle sağlanıyor. Özellikle Kemaliye ilçesine bağlı köy ve mezralarda yaşayanlar, ilkbaharda eriyen kar ve yağmur suları sebebiyle tünellerde biriken sular nedeniyle zorluk çektiklerini belirtiyor.
'YOLA MÜDAHALE EDİLMESİ LAZIM'
Son yılların en yoğun yağışının yaşandığı bölgede taş yol, yine suyla doldu. Hizmete girdiğinden beri bakım ve onarım yapılmadığı öne sürülen yolda, sürücüler su biriken tünellerin içinde ilerlemeye çalışıyor. Yolla ilgili şikayetleri olduğunu belirten Gümüşçeşme köyü muhtarı Halit Uzun, "Kemaliyeliler Taşyolu, merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun çabalarıyla yapılarak hizmete girdi. Yol ulaşıma açıldıktan sonra bugüne kadar herhangi bir çalışma, bakım ve onarım yapılmadı. Bu yol bizim için çok önemli, 8 köy ve mezraya ulaşımı sağlıyor. Ancak bize hizmet edecek yol ızdırap yolu oldu. Yörede yaşayan insanlar mağdur oluyor. Yolda su birikintileri sürücüleri zorluyor. Zemini çok bozuk bu yolun. Defalarca yolun iyileştirilmesi için müracaat ettik ama sesimizi duyuramadık. Yazdığımız dilekçelerimizin sonucunu alamadık. Yetkililere buradan sesleniyorum. Bu yol bizim için çok önemli, bu yola bir an önce müdahale edilmesi lazım. Bu yolun yapılması lazım" diye konuştu.
Yolda her kış ve ilkbahar sezonunda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Sandık köyü muhtarı Duran Özgüla, "38 tünelden oluşan bu yolumuzun 7 kilometrelik bölümü bozuk. Taş yolun bozuk 7 kilometrelik olan kısmında kış aylarında tamamen kapanma yaşanmaktadır. Köylerde yaşayan insanlar ilçeye ulaşmak için uzak yolları kullanmak zorunda kalıyor. Ulaşımı aksatan 7 kilometrelik yolun bir an önce yapılmasını istiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2023-06-08 11:30:07

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