ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da sprey yapıştırıcı ve ev eşyası yüklü 2 TIR çarpıştıktan sonra alev aldı. Kazada sürücüler hayatını kaybetti.
Kaza, RefahiyeErzincan kara yolunun Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkisinde meydana geldi. Sprey yapıştırıcı yüklü 34 FIL 874 plakalı TIR ile ev eşyası yüklü 16 AOD 021 plakalı TIR çarpıştı. Kazanın ardından sprey yüklü TIR yanmaya başladı. Karayolu trafiğe kapanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Kazada 2 aracın sürücüsü de hayatını kaybetti.
Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2023-06-10 16:15:29
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