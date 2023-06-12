Jandarma Teşkilatı'nın 184'üncü kuruluş yıl dönümüne özel klip



Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Mustafa Biçiçi, 14 Haziran'da kutlanacak, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184'üncü yıl dönümü sebebiyle klip hazırladı. Klipte, uzman çavuş Uğur Eser de söz ve müziğini yaptığı 'Jandarma Marşı'nı seslendirdi.

Jandarma Teşkilatı'nın 184'üncü yıl dönümü, 14 Haziran'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Jandarmanın 184'üncü yıl dönümü için, Erzincan Valiliği Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Mustafa Biçici, kentten görüntülerin yer aldığı bir klip hazırladı. Erzincan'daki görevler sırasında çekilen görüntülerle oluşturulan klipte, uzman çavuş Uğur Eser de söz ve müziğini yaptığı 'Jandarma Marşı'nı seslendirdi. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından paylaşılan klip, sosyal medyada da ilgi gördü ve binlerce kez izlendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2023-06-12 17:44:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.