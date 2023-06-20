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Erzincan'da suç örgütlerine operasyonda 11 gözaltı

DHA

Erzincan'da suç örgütlerine operasyonda 11 gözaltı


Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah ele geçirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele çalışmalarında 31 ilde toplum üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak, kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan 15 mafya tipi organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da il merkezi, Üzümlü ve Kemah ilçelerinde tespit edilen 12 ayrı adreste arama yapıldı. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ile şarjörleri, 5 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 3 kesici-delici alet, 3 boş tabanca şarjörü, çok sayıda fişek, yivsiz av tüfeği fişeği ve silah tamirinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 7´si serbest bırakıldı, 4 kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2023-06-20 17:20:47

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