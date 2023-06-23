Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 12 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında ErzincanErzurum karayolu Akyazı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Faruk Peçen yönetimindeki 34 HP 0220 plakalı otomobil, Uğur Yatığı'nın kullandığı 34 AAV 311 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan 12 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2023-06-23 23:30:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.