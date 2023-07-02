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Motosikleti ile karlı dağlara çıktı, kayak yaparak indi

DHA

Motosikleti ile karlı dağlara çıktı, kayak yaparak indi


Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)-ERZİNCAN'da kayak antrenörü Canser Atila, motosikleti ile 3 bin rakımdaki karlı dağlara çıktı ardından kayak yaparak indi. 
Motosiklet tutkunları, 'Esence Yedigöller' olarak bilinen 3 bin rakımdaki dağların arasında adrenalin dolu bir gün geçirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkıp, kros motosikletleri ile sürüş yapan motosikletçiler, bölgedeki karın tadını çıkardı. Dağları aşıp, manzarayı seyreden motosikletliler, rampalarda da zaman zaman birbirleri ile yarıştı. Erzincan'da kayak antrenörlüğü yapan motosiklet tutkunu Canser Atila ise motosikleti ile 3 bin rakımdaki karlı dağlara çıktı ardından kayak yaparak indi. Canser Atila, "2 yıldır bu anı hayal ediyordum. Erzincan'da, Esence Yedigöller'de, şu an 3 bin rakımdayız. Volkanik buzul gölümüz var. Buradaki karlar hala erimemiş. Burada kayak yaparak, hemen bitiminde gölün üzerinden geçtim. İnşallah seneye daha iyisini yapacağım" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2023-07-02 13:44:43

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