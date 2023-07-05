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Başbağlar'da, PKK'nın 30 yıl önce katlettiği 33 kişi dualarla anıldı

DHA

Başbağlar'da, PKK'nın 30 yıl önce katlettiği 33 kişi dualarla anıldı


Coşkun MENEK / KEMALİYE (Erzincan), (DHA)-ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesine bağlı, Başbağlar köyünde, 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristler tarafından katledilen 33 kişi, olayın 30'uncu yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. 
Kemaliye ilçesine bağlı, şehre 150 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köyüne 5 Temmuz 1993 akşamı gelen PKK'lı teröristler, 33 vatandaşı katlettikten sonra para, altın ve değerli eşyaları aldıkları evleri ateşe verip kaçtı. Katliamın 30'uncu yıl dönümünde köyde tören düzenlendi. Anıt mezarda düzenlenen törene, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Tokat Milletvekili Kadir Durmaz, 3'üncü Ordu Komutanı Korgenaral Yavuz Türkgenci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karahan, askerimülki erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. 
'AMAÇ DEVLETİMİZİ ZAYIF DÜŞÜRMEK'
Törende bir konuşma yapan Başbağlar köyü Muhtarı Ali Akarpınar, "Bu topraklar üzerinde hain planları olan odakların uşaklığını yapan terör örgütlerinin hain saldırıları sonucunda 2 Temmuz 1993 tarihinde önceden hazırlanarak, kurgulanan sahneye konulan Sivas Madımak Oteli olayından, 3 gün sonra köyümüzde yapılan katliamın asıl amacı milletimizin birlik ve beraberliğini, vatandaşlarımız arasına ayrılık tohumları atarak, devletimizi zayıf düşürmek suretiyle bölmektir. Bugüne kadar yapılan terör saldırılarında da bu meydana çıkmıştır" dedi. Muhtar Akarpınar, katliam sonrası enkaza dönen Başbağlar'ın bugünlere gelmesine katkı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümete, il ve ilçe yöneticilerine teşekkür ettiğini söyledi. 
'YİNE HAKLARINDAN GELECEĞİZ'
Başbağlar'da kurşunların ulusal birliğe sıkıldığını belirten CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Bu kurşunlar Başbağlar'da sadece benim hemşehrilerime sıkılmamıştır. Bu kahpe kurşunlar bayrağımıza sıkılmıştır, toprağımıza sıkılmıştır, ulusal birliğimize sıkılmıştır. Bu kurşunu sıkan hasetler, fesatlar münafıklar şunu bilmeli ki; Çanakkale'de, Sakarya'da, Kocatepe'de nasıl haklarından geldiysek yine haklarından gelmeye devam edeceğiz. Atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın bize bıraktığı bu coğrafyada Malazgirt de bizim, Kocatepe de bizim Fatih Sultan Mehmetler de bizim, Alparslanlar da bizim, Mustafa Kemal Atatürkler de bizim" diye konuştu.
'UNUTTURMAYACAĞIZ, UNUTMAYACAĞIZ'
AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, "Başbağlar katliamında hayatını kaybeden kardeşlerimize, canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum ve yakınlarına sabır diliyorum. 33 şehidimizi rahmetle anıyorum, mekanları cennet olsun. Yakınlarına sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum. Aradan 30 yıl geçti. Eli kanlı katil sürülerinin katlettiği, şehit ettiği kardeşlerimizin acısı yüreklerimizde tazeliğini koruyor. Kalbimizde dinmeyen bir sızı olan Başbağlar katliamının acısı hiçbir zaman eskimeyecek, hafiflemeyecek, unutulmayacak ve unutturmayacağız diyoruz. Çünkü burada bir pankart var diyor ki, 'şehitler vurulunca değil, unutulunca ölür' onun için kesinlikle unutturmayacağız, unutmayacağız" ifadelerini kullandı.
20 SANIKLA İLGİLİ YARGILAMA DEVAM EDİYOR
Konuşmasına birlik beraberlik mesajları veren Vali Mehmet Makas, Başbağlar katliamıyla ilgili 2021 yılında açılan yeni dava hakkında bilgi verdi. Vali Makas, "Bilginiz olsun gecikmiş hiçbir şey yok. Hesabı sorulmadık hiçbir şey yok. 2021'de Başbağlar davasıyla ilgili deliller tekrar toparlandı, tekrar dava açıldı. Yargılanan 21 sanıktan biri delil yetersizliğinden beraat etti, 20'siyle ilgili yargılama devam ediyor. Ben inanıyorum ki insanlığa karşı yapılan bu tip suçlarda zaman aşımıyla ilgili kanunun Anayasal düzenlemesiyle beraber herkes müstahak olduğu sonuca katlanacaktır. Aslolan bizim birlik, beraberliğimizi bozmamamız, beklenen, özlenen dünyaya nizam verecek olan bu milletin tekrar lider ülke olmasını sağlamak. Dünyada sadece gönül coğrafyamız değil, ümmet coğrafyamız değil, gayri müslim coğrafyada da adalet bekleyen mazlum ve masuma adalet götürmektir. Belki yüreğinizi soğutacak mı bilmiyorum bir siyasi büyüğümüzün terör örgütleriyle ilgili bir sözü var. Bu Babaşbağlar'da silahı çeken olsun, bu Madımak'ta canlarımızı yakan olsun, Merasim sokak olsun, Beşiktaş olsun, PKK'sı olsun FETÖ'sü olsun, adı ne ise kimin maşası ise ölüsünü, dirisini, her gün birisini, bir gün hepsini müstahak oldukları sonuçla yüzleştireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. Konuşmaların ardından davetliler, anıt mezarda dua etti. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK
2023-07-05 15:20:11

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