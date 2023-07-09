Erzincan'da düğün dönüşü kaza: 4 ölü, 10 yaralı

ERZİNCAN,(DHA)-ERZİNCAN'da düğünden dönen ailelerin içinde olduğu minibüs, Sakaltutan Geçidi'nde şarampole devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Erzincan-Sivas kara yolu 40'ıncı kilometresindeki Sakaltutan Geçidi'nde meydana geldi. İstanbul'da yakınlarının düğüne katılıp, Erzurum'a dönmek için yola çıkan ailelerin bulunduğu 25 ACY 505 plakalı minibüs, Süleyman Özkan'ın kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Özkan, Mukaddes Kanlı, Erkan Kılıç ve Mehmet Kılıç hayatını kaybetti, aralarında çocukların da olduğu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler ise Erzurum'da toprağa verilecek. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2023-07-09 12:24:37