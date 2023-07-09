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        Çamurla kaplanan Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 14:30
        Çamurla kaplanan Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı

        ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak ardından 25 ve 35'inci kilometrelerde, değişik noktalara selin taşıdığı çamur sebebiyle Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı. 

        Erzincan'da meteoroloji tarafından uyarısı yapılan sağanak öğle saatlerinde başladı. Kısa sürede etkili olan sağanak sebebiyle Erzincan-Sivas kara yolunun 25'inci kilometresindeki tüneller mevkisi ile 35'inci kilometredeki Sakaltutan Geçidi rampasına kadar 3 ayrı noktada sel meydana geldi. Sel sularının taşıdığı çamur sebebiyle kara yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, yolda temizlik çalışmasına başladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez DHA

        2023-07-09 14:29:51

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