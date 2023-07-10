2 bin 850 metre yükseklikteki Aygır Gölü'nde araçları çamura saplanan 5 kişi kurtarıldı
Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN´ın Üzümlü ilçesinde 2 bin 850 metre rakımlı Aygır Gölü'nü gezerken araçları yağmur nedeniyle çamura saplanan 1´i çocuk 5 kişilik aileyi AFAD ve jandarma kurtardı.
Hafta sonu tatili sebebiyle 1´i çocuk 5 kişilik aile kamyonetle Erzincan´a 45 kilometre uzaklıktaki Aygır Gölü´ne gezmeye gitti. Keşiş Dağları´ndaki gölü gezen grubun aracı yağmur sebebiyle çamura saplandı. Saat 15.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayan vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye gitti. Jandarma ve AFAD ekipleri, 5 kişinin aracını çekerek saplandığı çamurdan kurtardı.
Yaklaşık 3 saatlik bekleyişin ardından aile kamyonetle kent merkezine döndü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2023-07-10 00:03:21