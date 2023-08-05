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        Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza; 4 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 15:43
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        Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza; 4 yaralı
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        Muzaffer COŞKUN/ERZİNCAN, (DHA)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erzincan programında, konvoyda zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, 2'si basın mensubu, 4 kişi hafif yaralandı.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 14.00'te uçakla geldiği Erzincan'dan kara yolu ile Tercan ilçesine yola çıktı. Tunceli Pülümür yol ayrımına geldiğinde konvoyda zincirleme kaza meydana geldi. Aralarında basın mensupları, polis ve partililerin içlerinde bulunduğu 7 otomobil kazaya karıştı. Kazada hafif yaralanan 2'si basın mensubu 4 kişiye ilk müdahaleyi yine konvoydakiler yaptı. Yaralılar, daha sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

        2023-08-05 15:42:26

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