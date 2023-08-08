Otobüsün ikram dolabına gizlenen eroini `Odin´ buldu

Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da polisin yol uygulamasında, narkotik köpeği Odin ile otobüste yapılan aramada ikram dolabında 12 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 7 Ağustos'ta yaptığı çalışmada, Akyazı uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Narkotik köpeği Odin'in sağ ön tekerlek üstünde kilitli ikram dolabına tepki verdi. Bunun üzerine ikram bölümünde kontrolde, 24 parça halinde daralı ağırlığı 12 kilo 600 gram olan eroin ele geçirildi. Otobüs şoförleri N.G., S.G. ve muavin E.I., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak´ suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2023-08-08 16:52:18