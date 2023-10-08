Erzincan'daki Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Eğitim Yarışması sona erdi

Erzincan'dadüzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Eğitim Yarışması sona erdi. Yarışmanın son gününde motokros ve off-road gösterileri nefesleri kesti.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından Erzincan'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Eğitim Yarışması, son gün atlayışları off-road ve motokros gösterileriyle sona erdi. THSF tarafından Ekşisu Mesire alanında düzenlenen yarışmalarda genel klasman, kadınlar ve takım olmak üzere 3 kategoride, 33 ilden 13'ü kadın 71 sporcu mücadele etti. Yarışmada dereceye girenler ödüllerini Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve il protokolü tarafından verildi.

Yarışlar sonucunda genel klasmanda birinci Halil İbrahim Lalik, ikinci Levent Günher, üçüncü Emre Aktepe oldu. Kadınlarda Naime Yürekli birinci, Elif Gülşad Keskin ikinci, Şoreş Deniz Keskin üçüncü olarak yarışı tamamladı. Takımlarda ise Erzincan Çakırman Sportif Havacılık Kulübü birinci, Elazığ Sportif Havacılık Kulübü ikinci, Ordu Sportif Havacılık Kulübü üçüncü oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yamaç paraşütünden detaylar

-Motokross görüntüleri

-Offroad görüntüleri

-Madalya töreninden görüntüler

DHA-Spor - Türkiye-Erzincan / Merkez - Muzaffer KOŞAN

2023-10-08 16:45:22