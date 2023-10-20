Erzincan merkezli 2 ilde terör operasyonunda 7 tutuklama
ERZİNCANve Batman´da terör örgütü PKK/KCK´ya finans sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.
ERZİNCANve Batman´da terör örgütü PKK/KCK´ya finans sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarını deşifre etmek amacıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütüne finans sağlayan 9 şüpheliye yönelik Erzincan ve Batman'da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı 'Terörizmin Finansmanı' adı verilen operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yurt dışında olduğu belirlenen 2 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.