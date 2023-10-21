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        Piyasa değeri 100 milyon lira olan 161 kilo skunk ele geçirildi

        ERZİNCAN'dapolisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 100 milyon lira olan 161 kilo 354 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 13:35 Güncelleme: 21.10.2023 - 13:40
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        Piyasa değeri 100 milyon lira olan 161 kilo skunk ele geçirildi
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        ERZİNCAN'dapolisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 100 milyon lira olan 161 kilo 354 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

        Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Ekim'de birbiriyle irtibatlı olan 35 ve 25 plakalı araçların Erzurum'dan yola çıktığını belirledi. İki aracı takibe alan polis, sürücülüğünü F.T.'nin yaptığı 35 plakalı aracı Tercan ilçesinde, Y.E.T.'nin kullandığı 25 plakalı aracı Akyazı uygulama noktasında durdurdu. Akyazı´daki araçta yapılan aramada, çuvallarda 161 kilo 364 gram skunk ele geçirildi, 2 sürücü gözaltına alındı. Piyasa değeri 100 milyon lira olan uyuşturucuyla ilgili B.T.V. ve S.A. ise Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Erzurum'daki uyuşturucu maddenin naklini gerçekleştiren şüphelilerden E.B. de Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yapılan müşterek çalışmayla gözaltına alındı. Firarda olan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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