Erzincan´da 35 kaçak göçmen yakalandı

ERZİNCAN´daTIR´da, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 35 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan şoför tutuklandı.

Erzincan Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü´nün yaptığı çalışmayla, 34 plakalı TIR durdurularak inceleme yapıldı. TIR'da yapılan aramada, ülkeye kaçak yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmen yakalandı. Araç şoförü R.Z., gözaltına alındı.

R.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece `Göçmen Kaçakçılığı yapmak´ suçundan tutuklandı.