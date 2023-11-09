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        Erzincan´da 35 kaçak göçmen yakalandı

        ERZİNCAN´daTIR´da, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 35 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan şoför tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:00
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        Erzincan´da 35 kaçak göçmen yakalandı
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        ERZİNCAN´daTIR´da, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 35 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan şoför tutuklandı.

        Erzincan Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü´nün yaptığı çalışmayla, 34 plakalı TIR durdurularak inceleme yapıldı. TIR'da yapılan aramada, ülkeye kaçak yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmen yakalandı. Araç şoförü R.Z., gözaltına alındı.

        R.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece `Göçmen Kaçakçılığı yapmak´ suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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