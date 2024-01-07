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        Erzincan Valisi Aydoğdu kar raftingi yaptı

        ERZİNCAN Valisi Hamza Aydoğdu, Ergan Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde bir grup sporcu ile karda rafting yaptı. Vali Aydoğdu, "Suda rafting yaptık da kar da rafting bambaşkaymış. Heyecan, adrenalin her şey var" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 12:34 Güncelleme: 07.01.2024 - 12:35
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        Erzincan Valisi Aydoğdu kar raftingi yaptı
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        ERZİNCAN Valisi Hamza Aydoğdu, Ergan Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde bir grup sporcu ile karda rafting yaptı. Vali Aydoğdu, "Suda rafting yaptık da kar da rafting bambaşkaymış. Heyecan, adrenalin her şey var" dedi.

        Erzincan'da faaliyet gösteren Duman Doğa Sporları Kulübü sporcuları, Ergan Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde kar üzerinde rafting etkinliği düzenledi. Kask takan ve küreklerini ellerine alan sporcular bu defa kar üzerinde adrenalin yaşadı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, sporcularla birlikte kayak merkezinde rafting heyecanı yaşadı. Vali Aydoğdu ve sporcular kayak merkezindeki özel parkurda, dik yamaçtan botla kaydı. Kar raftingiyle ilgili değerlendirmede bulunan Vali Hamza Aydoğdu, "Tavsiye ederim. Suda rafting yaptık ama karda rafting bambaşkaymış. Heyecan, adrenalin her şey var. Gerçekten tavsiye ederim. Çok güzeldi. İyi ki Ergan Dağı var" diye konuştu. 

        Duman Doğa Sporları Kulübü Başkanı Adem Duman, "Sayın Valimizi burada görmek bizi çok mutlu etti. Herkesi bekliyoruz Erzincan´a. Kayağa, raftinge, karda raftinge. Doğal terapinin merkezi Erzincan slogan bu" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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