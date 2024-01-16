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        Erzincan'da fuhuş operasyonunda 3 tutuklama

        ERZİNCAN'da, fuhşa zorlanan 5 kadının kurtarıldığı operasyonda, 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 11:46 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:50
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        Erzincan'da fuhuş operasyonunda 3 tutuklama
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        ERZİNCAN'da, fuhşa zorlanan 5 kadının kurtarıldığı operasyonda, 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçunu işledikleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. 10 ekip ve 30 personelle, şüphelilerin evlerine baskın yapıldı. Yakalanan A.S., İ.E. ve S.O., 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçundan gözaltına alındı, fuhşa zorlanan 5 kadın ise kurtarıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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