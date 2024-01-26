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        Hafif ticari araç ile midibüs çarpıştı; 1 ölü, 6'sı asker 9 yaralı

        ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde midibüs ile çarpışan hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6'sı asker, 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 16:16 Güncelleme: 26.01.2024 - 16:20
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        Hafif ticari araç ile midibüs çarpıştı; 1 ölü, 6'sı asker 9 yaralı
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        ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde midibüs ile çarpışan hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6'sı asker, 9 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Erzincan-Sivas kara yolu Teknecik köyü yakınlarında meydana geldi. 03 AYY 598 plakalı hafif ticari araç ile hükümlülerin naklinin yaptıktan sonra dönen askerlerin de içinde bulunduğu midibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki Yakup Demir, hayatını kaybetti. Kazada 6'sı asker, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Dr. Fahrettin Uğur Refahiye Devlet Hastanesi ile Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır olduğu bildirilirken, hafif ticari aracın yeni alındığı öğrenildi.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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