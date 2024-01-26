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        Hafif ticari araç ile midibüs çarpıştı; 1 ölü, 6'sı asker 9 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 16:55 Güncelleme: 26.01.2024 - 17:00
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        Hafif ticari araç ile midibüs çarpıştı; 1 ölü, 6'sı asker 9 yaralı (2)
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        VALİDENGEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

        Vali Hamza Aydoğdu, Refahiye ilçesinde midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü kazanın ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Vali Aydoğdu, geçmiş olsun dileklerini ilettiği yaralıların durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Aydoğdu, kazada hayatını kaybeden vatandaşa da Allah'tan rahmet diledi. 

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Erzincan / Merkez - Muzaffer KOŞAN

        2024-01-26 16:55:10

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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