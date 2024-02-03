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        Toprak ve Ayhancan, Erzincan Karanlık Kanyon´da yarıştı

        Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu ve yarış pilotu Ayhancan Güven, Türkiye´nin saklı cennetlerinden biri olan Erzincan Kemaliye´de bulunan Karanlık Kanyon´da yarıştı. Birbirlerine meydan okuyan sporcular dünyanın en zorlu yollarından birinin bulunduğu bilinen kanyonda hünerlerini sergiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 14:48 Güncelleme: 03.02.2024 - 14:48
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        Toprak ve Ayhancan, Erzincan Karanlık Kanyon´da yarıştı
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        Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu ve yarış pilotu Ayhancan Güven, Türkiye´nin saklı cennetlerinden biri olan Erzincan Kemaliye´de bulunan Karanlık Kanyon´da yarıştı. Birbirlerine meydan okuyan sporcular dünyanın en zorlu yollarından birinin bulunduğu bilinen kanyonda hünerlerini sergiledi.

        Milli motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu ve motor sporları dünyasının en prestijli yarış serilerinden DTM´de yarışan Ayhancan Güven, Erzincan´ın Kemaliye ilçesindeki Karanlık Kanyon´da bir araya geldi. Dünyanın en derin ikinci kanyonu olan ve motor sporları camiasının en tehlikeli yollar arasında gösterdiği Karanlık Kanyon´da, Erzincan Valiliği´nin desteğiyle birbirilerine meydan okuyan yetenekli sporcular zor şartlar altında yarıştı.

        2021 yılında Türkiye´ye Dünya Superbike şampiyonluğunu getiren Toprak Razgatlıoğlu, keskin virajlarla dolu yolda motosikletiyle ilerlerken, dünyanın en üst düzey sürücülerinin sahibi olduğu Platinum lisansını bu sene almayı başaran Ayhancan Güven, kariyerinde ilk kez kullandığı ve Castrol´ün 100 yılı aşkın süredir motor sporlarındaki tecrübesi ile geliştirdiği performans odaklı ürünlerinin kullanıldığı Skoda Fabia Rally2 aracıyla nefes kesici bir mücadele sergiledi. Alışmış oldukları asfalt zeminin dışında mücadele eden ikili, birbirlerini de zorlayarak sınırlarının ötesine geçti.

        Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu deneyimiyle ilgili, "Kanyonda motosiklet sürmek pistte sürmekten çok farklı. Motosikletim durmak için çok ağırdı ve sürüşü kolay bir arazi değildi ancak benim için heyecan verici bir deneyimdi" dedi.

        Bu yıl tekrar DTM´de boy göstermeye hazırlanan Ayhancan Güven ise "Kanyon boyunca pek çok engel vardı ve tünellerden geçmek oldukça zordu ama gayet iyi geçtik. Bu aracı ilk kez kullanıyordum ve direksiyon seti normalde kullandığımdan tamamen farklıydı. Zorlu bir deneyimdi ancak çok eğlendim" diye konuştu.

        UNESCO tarafından 2021 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi´ne eklenen Karanlık Kanyon, yaklaşık 25 kilometre uzunluğu, 1 kilometreyi geçen derinliği, 10-15 metrelere kadar daralan tabanı ve yüksek eğimiyle dünyanın en ilginç ve zorlu parkurları arasında yer alıyor.

        "Motor sporları tutkunlarının gerçek deneyim yeri" olarak kabul edilen Karanlık Kanyon´da, Toprak Razgatlıoğlu ve Ayhancan Güven ikilisinin heyecan ve keyif dolu performansı, Red Bull Motorsports YouTube kanalından izlenebiliyor.

        Yarış kanyonun 11 kilometrelik mesafesinde yapıldı. Genişliği kimi bölgelerde 3 metreye kadar düşen kanyon, 38 tünelden oluşuyor ve çekim yapmak için oldukça dar ve zorlu bir alan. Yaklaşık 85 kişiyle gerçekleştirilen çekimler boyunca, sporcular ve set ekibinin yaşadığı zorlukları anlatan yapım videosu, 12 Şubat´ta Red Bull TV´de yayında olacak.

        DHA-Spor - Türkiye-Erzincan - DHA

        2024-02-03 14:44:56

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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