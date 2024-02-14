EnerjiBakanı Bayraktar: En son denetim görevimiz 2023 ağustos ayında yapılmış durumda yapılan enetimlerde dün geçekleşen durumla ilgili herhangi bir tespit yok. Sızmayla ilgili herhangi endişe edilecek bir durum yok.

DHA-Flaş Haber - Türkiye-Erzincan -

2024-02-14 13:00:01