Gece kulübündeki yangında ölen 2 kişi toprağa verildi

İSTANBUL’un Beşiktaş ilçesinde, gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 29 kişiden Binali Çayır (26) Erzincan’da, Atanur Aladağ ise Kars'ta toprağa verildi.

Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak’taki bir gece kulübünde önceki gün öğle saatlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden Binali Çayır’ın cenazesi, memleketi Erzincan’a getirildi. Çağlayan beldesi Mertekli köyünde oturan Mehmet ve Yadigar Çayır çiftinin 3 oğlundan ortancası olan Binali Çayır için öğlende cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Çayır, köy mezarlığında yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.