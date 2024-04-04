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        Gece kulübündeki yangında ölen 2 kişi toprağa verildi

        İSTANBUL'un Beşiktaş ilçesinde, gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 29 kişiden Binali Çayır (26) Erzincan'da, Atanur Aladağ ise Kars'ta toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 13:33 Güncelleme: 04.04.2024 - 13:35
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        Gece kulübündeki yangında ölen 2 kişi toprağa verildi
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        İSTANBUL’un Beşiktaş ilçesinde, gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 29 kişiden Binali Çayır (26) Erzincan’da, Atanur Aladağ ise Kars'ta toprağa verildi.

        Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak’taki bir gece kulübünde önceki gün öğle saatlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden Binali Çayır’ın cenazesi, memleketi Erzincan’a getirildi. Çağlayan beldesi Mertekli köyünde oturan Mehmet ve Yadigar Çayır çiftinin 3 oğlundan ortancası olan Binali Çayır için öğlende cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Çayır, köy mezarlığında yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Aynı yangında yaşamını yitiren evli ve 3 çocuk babası Atanur Aladağ (43) da Kars'ın Selim ilçesine bağlı Gelinalan köyünde öğlende defnedildi. Aladağ'ın 20 yıl önce göç ettiği, İstanbul'da bir lokantada aşçı olarak çalıştığı öğrenildi.

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