Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Türkiye'nin tek ters lale koleksiyon bahçesi

        ERZİNCAN Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde bulunan Türkiye'nin tek ters lale koleksiyon bahçesinde 34'ü ülkenin değişik bölgelerinden, 4'ü yurt dışından temin edilmek üzere 38 tür bulunuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 10:23 Güncelleme: 12.04.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin tek ters lale koleksiyon bahçesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZİNCAN Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde bulunan Türkiye'nin tek ters lale koleksiyon bahçesinde 34'ü ülkenin değişik bölgelerinden, 4'ü yurt dışından temin edilmek üzere 38 tür bulunuyor. Ters laleleri Türkiye'nin birçok ilinin doğasından özel izinle topladıklarını belirten Ziraat Mühendisi Meral Aslay, "Ters lalelerde kültüre alma ve ıslah çalışmaları 2006 yılından beri yapılıyor. Bu çalışmalar uzun soluklu olup bir melez birey elde etmek için 4-7 yıl gibi bir süreye ihtiyaç bulunuyor. Çalışmalarımız sonucunda 27 adet melez çeşit adayı elde edilmiştir" dedi.

        Ters lale türlerinin birçoğunun endemik olup koruma altına alındığını bazı türler üzerinde farklı disiplinlerce çalışmalar yürütülerek hem gelecek nesillerin kullanımına sunulduğunu hem de muhafaza altına alındığını vurgulayan Ziraat Mühendisi Meral Aslay, "Doğadan soğanlı bitki toplamak için Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nden (BÜGEM) izin almak suretiyle çalışma yapılabiliyor. Biz de araştırma izni aldıktan sonra 2006 yılından itibaren Erzincan, Erzurum, Bitlis, Ardahan, Kars, Van, Hakkari, Elazığ, Malatya, Ağrı, Siirt, Şırnak, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Edirne, Antalya, Muğla, Bayburt, Tunceli, Gaziantep ve Hatay illerinden 34 türe ait materyal topladık. Enstitü Ters lale Koleksiyon Bahçesi'nde 34 tür ülkemize ait 4 tür ise yut dışından temin edilmiş olup toplamda 38 tür bulunuyor" ifadelerini kullandı.

        ‘GELECEK NESİLLER İÇİN KORUMA ALTINA ALINDI’

        Erzincan'da Türkiye'nin tek ters lale genetik kaynakları bahçesi oluşturulduğunu söyleyen Ziraat Mühendisi Meral Aslay, "Türkiye ters lale bahçesinde bulunan 38 türe ait 82 popülasyonun muhafazası ve devamlılığının sağlanmış olması sebebiyle doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliği ve biyoçeşitliliğimizin korunması çalışmalarına önemli katkıda bulunuldu. Öncelikle doğada gittikçe popülasyon sayıları azalan ters lale türleri gelecek nesiller için koruma altına alındı. İleride yapılacak bilimsel çalışmalara kaynak olacak. Toplumun ters lale türlerini tanımasına hizmet edilirken, geliştirilen ters lale çeşitleri süs bitkisi olarak peyzaj alanında kullanılabilecek. Aynı zamanda bu bitkilerin kültür ortamlarında üretimleri teşvik edilerek doğadan izinsiz toplamanın önüne geçilecek. Ters lale (Fritillaria) cinsi ülkemizin önemli gen kaynakları içerisinde yer alıyor. Dünyada 170 tür mevcut olup bunun 52 türü ülkemiz doğasında yer alırken bunların 29 tür endemiktir. Bu durum bizim ne kadar zengin olduğumuzun bir göstergesidir" diye konuştu.

        SÜS BİTKİSİ OLARAK KULLANILIYOR

        Ters lalelerin peyzajda kullanımını sağlayan en önemli unsur, gösterişli, renkleri, şekli, diğeri aşağıya doğru bakan çiçekleri ve duruş şeklileri olup çok eski yıllardan beri bahçelerde ve parklarda süs bitkisi olarak yerlerini aldığını sözlerine ekleyen Aslay, "Süs bitkisi olarak değerlendirilen türlerinin yanı sıra ters laleler arasında kozmetik ve ilaç endüstrisinde ham madde olarak kullanılan türler de mevcuttur. Süs bitkisi özelliği öne çıkan F. imperialis'in, şeker hastalığına F. michailovskyi'nin Alzheimer hastalığına yönelik olarak ilaç yapımında kullanılabileceğine ilişkin elde edilen son bulgular bu cinsin hem tıbbi bitki hem de süs bitkisi olarak ekonomide büyük potansiyelinin olduğunu işaret etmektedir. F. camschatcensis türü Hokkaido adasında bulunan yerel halk tarafından diyet gıdası olarak kullanılmaktadır. Asya'da yaygın olan ters lale türleri, 2000 yıldan daha uzun zamandan beri alternatif tıpta yüksek tansiyon, öksürük kesici ve balgam giderici olarak kullanılmıştır” dedi.

        ‘TÜRKİYE’YE AİT TÜRLERİN İZİNSİZ OLARAK YURT DIŞINA ÇIKARILMASI YASAK’

        Ziraat Mühendisi Meral Aslay, Türkiye’ye ait türlerin izinsiz olarak yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğunu belirterek, “Bu türlerin doğadan izinsiz toplanması ve doğanın tahrip edilmesinin cezası 244 bin 315 liradır. Kuruluş tarihi 1986 yılı olan Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 49 araştırma enstitüsü içerisinde yer almaktadır. Enstitüde kurulmuş olan koleksiyon bahçesi 2 dönümlük bir alanda 38 türe ait 1526 adet saksı ve 22 adet yetiştirme tavası bulunmaktadır. Dünyada ters lale cinsinde çok fazla çalışma yapılmamıştır. Ülkemizde ise 2006 yılından itibaren kültüre alma ve ıslah çalışmaları Erzincan Bahçe kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde başlamıştır. Türkiye'de ters lale ıslah çalışmaları bir ilktir. Çalışmalar TÜBİTAK VE TAGEM tarafından desteklenmiş, seleksiyon ıslahı ve melezleme ıslahı yöntemi kullanılarak ülkemizin tamamen yerli menşeli ilk ters lale çeşitleri geliştirilerek ıslahçı hakları koruma altına alınmıştır. Geliştirilen çeşitler ise, Aslay (Fritillaria michailovskyi Fomin), Doğu Güneşi (Fritillaria aurea Scoth), Vuslat (Fritillaria imperialis L.) Meftun ise tescil aşamasında" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışamasın"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışamasın"
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Can pazarı yaşandı! 'Makas' metroda bitti!
        Can pazarı yaşandı! 'Makas' metroda bitti!
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Doğuda sıcaklık yükseliyor! 3 bölgede sağanak var!
        Doğuda sıcaklık yükseliyor! 3 bölgede sağanak var!
        Liverpool evinde bozguna uğradı!
        Liverpool evinde bozguna uğradı!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        İsmail Kartal: Kamuoyu bunları bilmiyor!
        İsmail Kartal: Kamuoyu bunları bilmiyor!
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        4 yerde seçim yenilenecek
        4 yerde seçim yenilenecek
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Pentagon: Orta Doğu'daki durumu kesinlikle yakından takip ediyoruz
        Pentagon: Orta Doğu'daki durumu kesinlikle yakından takip ediyoruz
        Otoyolda taksi bariyere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
        Otoyolda taksi bariyere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
        Seçim kavgasında 7 kişi yaralandı
        Seçim kavgasında 7 kişi yaralandı

        Benzer Haberler

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Erzincan'da bayramlaşma program...
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Erzincan'da bayramlaşma program...
        Erzincan'da 69 yaşındaki Sünbül Karagülmez bayram ikramiyesini Kızılaya bağ...
        Erzincan'da 69 yaşındaki Sünbül Karagülmez bayram ikramiyesini Kızılaya bağ...
        Erzincan'da akaryakıt kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı
        Erzincan'da akaryakıt kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        İliç'te toprak altından çıkartılan maden işçisi, son yolculuğuna uğurlandı
        İliç'te toprak altından çıkartılan maden işçisi, son yolculuğuna uğurlandı
        Maden faciasında hayatını kaybeden Uğur Yıldız´ın cenazesi Erzincan´a getir...
        Maden faciasında hayatını kaybeden Uğur Yıldız´ın cenazesi Erzincan´a getir...