İliç'teki maden faciasında 66 gün sonra cansız bedenine ulaşılan işçi, toprağa verildi (2)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toprağa verilen altın madeni işçisi Adnan Keklik’in Erzincan’ın İliç ilçesinde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Hamza Aydoğdu’nun da katıldığı ziyaret sırasında Bakan Bayraktar, Adnan Keklik’in ağabeyi Ethem Keklik’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefonda görüştürdü. Erdoğan, Keklik ailesine taziye dileklerini iletti.

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