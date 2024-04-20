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        İliç'teki maden faciasında 66 gün sonra cansız bedenine ulaşılan işçi, toprağa verildi (2)

        CUMHURBAŞKANIERDOĞAN AİLEYLE GÖRÜŞTÜEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toprağa verilen altın madeni işçisi Adnan Keklik'in Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 20:33 Güncelleme: 20.04.2024 - 20:35
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        İliç'teki maden faciasında 66 gün sonra cansız bedenine ulaşılan işçi, toprağa verildi (2)
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        CUMHURBAŞKANIERDOĞAN AİLEYLE GÖRÜŞTÜ

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toprağa verilen altın madeni işçisi Adnan Keklik’in Erzincan’ın İliç ilçesinde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Hamza Aydoğdu’nun da katıldığı ziyaret sırasında Bakan Bayraktar, Adnan Keklik’in ağabeyi Ethem Keklik’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefonda görüştürdü. Erdoğan, Keklik ailesine taziye dileklerini iletti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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