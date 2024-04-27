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        Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem

         ERZİNCAN'ın Tercanilçesinde, Richter ölçeği göre 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 01:54 Güncelleme: 27.04.2024 - 01:54
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        Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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         ERZİNCAN'ın Tercanilçesinde, Richter ölçeği göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 01.30'da Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15.67 kilometre derinliğinde meydana gelen depremi bazı çevre iller de hissederken, ilk belirlemelere göre sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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