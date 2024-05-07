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        TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Erzincan'da

        TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, beraberinde 22 milletvekili, bir grup uzmanla Erzincan'a geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 12:35 Güncelleme: 07.05.2024 - 12:40
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        TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Erzincan'da
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        TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, beraberinde 22 milletvekili, bir grup uzmanla Erzincan'a geldi. Başkan Uslu, "Bölgede incelemeler yaptıktan sonra, bundan sonraki takvimimizde ilgili üniversiteleri, akademi dünyasını, bu konuda çalışan bilim insanlarını dinleyeceğiz. Bu konuyla ilgili sivil toplum kurum kuruşlarını dinleyeceğiz. Olabildiğince geniş bir çerçevede çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hiç kimsenin aklında soru işareti kalmayacak şekilde çalışacağız" dedi.

        Erzincan'da Vali Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret eden Başkan Uslu ve beraberindeki heyet ziyaretin ardından basın açıklaması yaptı. Komisyon adına açıklamayı yapan TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, komisyonda grubu bulunan partilerin tamamının temsilinin söz konusu olduğunu belirtti. Uslu, "Komisyon 22 milletvekilinden oluşuyor. Komisyonda başkanlık divanında da AK Parti, MHP ve CHP temsil ediliyor. Yani komisyon aslında olabildiğince bu anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel milletvekilliği ve grup oranlarını temsil eden bir komisyondur. Yine komisyon Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Mustafa Sarıgül de bulunuyor. Onlar Erzincan'da olmaları dolayısıyla komisyonunuzda hassaten farklı bir noktadalar. Kaza derinden Türkiye'yi üzdü. Kaza sonrası bakanlarımız, valimiz ve ilgili kamu kuruluşlarımız bölgedeydi. Arama- tarama çalışmaları devam etti ve devam ediyor. Şu ana kadar 4 kardeşimize ulaşıldı. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. 5 kardeşimizle ilgili de arama çalışmaları devam ediyor. Temenni ediyoruz kısa sürede onlara da ulaşılır" diye konuştu.

        'KİMSENİN AKLINDA SORU İŞARETİ KALMAYACAK ŞEKİLDE ÇALIŞACAĞIZ'

        Komisyonun kaza ile ilgili hızlı bir çalışma temposuna girdiğini belirten Uslu, şöyle konuştu:

        "Şu ana kadar Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığımızı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızı dinledik. Bunun dışında AFAD'dan bölgedeki arama ve tarama çalışmaları konusunda bilgi aldık. Yine Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzden Suların kirlenmesinin önlenmesiyle ilgili tedbirler konusunda bilgi aldık. Bölgede incelemeler yaptıktan sonra, bundan sonraki takvimimizde ilgili üniversiteleri, akademi dünyasını, bu konuda çalışan bilim insanlarını dinleyeceğiz. Bu konuyla ilgili sivil toplum kurum kuruşlarını dinleyeceğiz. Olabildiğince geniş bir çerçevede çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hiç kimsenin aklında soru işareti kalmayacak şekilde çalışacağız. Herkesi mümkün olduğunca dinleyeceğiz. Çünkü komisyonumuzun kuruluş amacı bu kazadaki ihmal sürecini araştırmak ama onun kadar önemli bir konuda bundan sonra bu tür kazalar olmaması için atılması gereken tedbirleri, atılması gereken adımları tespit etmek olacak. Tabii ki komisyonumuzun bir amacı daha var. Altın madenciliği konusudur. Hassas bir konu. Önce insan, önce çevre sonra madencilik anlayışıyla güvenilir ve sürdürülebilir bir altın madenciliği politikasıdır. Bir madencilik mimarisi nasıl kurgulanabilir? Bu konuda da fikirlerimizi, yaptığımız çalışmalar sonucunda oluşan kanaatleri raporumuza derç edeceğiz. Umuyoruz ki bu rapor bundan sonra Türkiye'deki güvenilir ve sürdürülebilir madencilik sürecinde yeni bir kapı olacak. Buradan biraz önce ifade ettiğim gibi valimiz, bürokrat arkadaşlarımızla birlikte beraber bize bilgi verdikten sonra İliç'e geçeceğiz."

        Açıklamanın ardından komisyon İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) geçti. Burada Vali Hamza Aydoğdu'dan kaza ve sonrasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi alındıktan sonra Başkan Uslu'nun yeniden basın mensuplarına açıklamada bulunacağı öğrenildi.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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