TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Erzincan'da (3)
TOPRAĞITAŞIRKEN 195 BİN SEFER YAPILDITBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Erzincan'daki ziyaretlerinin ardından kazanın yaşandığı İliç ilçesine geçti.
TOPRAĞITAŞIRKEN 195 BİN SEFER YAPILDI
TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Erzincan'daki ziyaretlerinin ardından kazanın yaşandığı İliç ilçesine geçti. Uslu ve komisyon üyeleri, Anagold Madencilik'in maden sahasında toprak altında kalan 5 işçinin aramalarının yapıldığı sahadaki çalışmaları yerinde inceledi. Toprağın kaydığı bölge ve maden ocağının çeşitli alanlarını gezen Başkan Uslu ve üyeler, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar’dan bilgi aldı. Tatar verdiği bilgilerde kazanın olduğu günden bu zamana kadar toprağın kaydığı alandan taşıma çalışmaları kapsamında kamyonların toplamda 195 bin sefer yaptığını ve 3.8 milyon metreküp toprağın taşındığını söyledi.
İliç ilçesinde Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait altın madeninde, 13 Şubat'ta yaklaşık 10 milyon metreküp toprağın yamaçtan akması ile heyelan altında kalan 9 işçiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı, 5 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Başlatılan soruşturma kapsamında ise 8 kişi tutuklandı.
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