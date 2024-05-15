Erzincan Valisi Aydoğdu: Önceliğimiz toprak altındaki 5 vatandaşımızı bulmak

ERZİNCAN Valisi Hamza Aydoğdu, "İliç ilçesindeki altın maden ocağındaki çalışmalar devam ediyor. Önceliğimiz toprak altındaki 5 vatandaşımızı bir an önce bulmak ve ailelerimizin acısını sarmak. Maden faaliyetleri ile ilgili konu gerekli mercilerce görüşülecektir" dedi.

Asayiş ve güvenlik verilerine ilişkin basın açıklaması yapan Vali Hamza Gündoğdu, gazetecilerin İliç ilçesinde yaşanan maden kazası ile ilgili çalışmaların ne aşamada olduğu ve madenin faaliyetleri konusundaki soruları yanıtladı. Vali Aydoğdu, önceliklerinin toprak altındaki 5 vatandaşa bir an evvel ulaşarak ailelerin acısını biraz olsun sarmak olduğunu belirtti. Maden faaliyetleri ile ilgili konun ise gerekli mercilerce görüşüleceğini ifade eden Aydoğdu şunları söyledi:

"Bu ayın başında TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve her partiden 22 milletvekilini burada ağırladık. Önce valilikte sonra AFAD’da sunumlar yaptık. Daha sonra vekillerimizle birlikte İliç’e gittik. İliç'te ki kaymanın olduğu yerde vekillerimiz incelemelerde bulundu. Mangan ocağında çalışmalar elbette devam edecek ama orada Uğur Yıldız’ı çıkardığımız için bütün çalışmalar Sabırlı deresine kaydı. Şu anda bütün çalışmalar Sabırlı Deresi’nde devam ediyor. Yani konteynerin içinde veya yakınında olan 5 işçimizin bulunması için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde diğer işçi kardeşlerimize de ulaşılacağız. Şu anda bizim tek derdimiz bu 5 kardeşimize ulaşmak ve bekleyen ailelerimizin acısını dindirmek. Bunun yanında bütün arkadaşlarımızla beraber ailelerle çok ciddi ilgileniyoruz. Bizim tek derdimiz ailelerimizin acılarını sarmak, beraber hayata tutunmalarına vesile olmak. Bu vesileyle de ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Onların bir derdi varsa bütün birimlerimiz devlet olarak yanında olup problemlerini çözmeye çalışıyoruz.”