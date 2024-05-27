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        İliç'te arama çalışmalarında bir kez daha toprak kaydı, olay anı kamerada

        ERZİNCAN'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 9 kişinin hayatını kaybettiği toprak kayması ile ilgili sürdürülen kurtarma çalışımları sırasında yeniden toprak kayması yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 19:03 Güncelleme: 27.05.2024 - 19:05
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        İliç'te arama çalışmalarında bir kez daha toprak kaydı, olay anı kamerada
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        ERZİNCAN’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 9 kişinin hayatını kaybettiği toprak kayması ile ilgili sürdürülen kurtarma çalışımları sırasında yeniden toprak kayması yaşandı. Yine sel gibi akıp giden toprak kayması sırasında bir iş makinesi büyük tehlike atlatırken, şans eseri yaralanan olmadı. Olay anı ise bölgede çalışanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

        İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda 9 işçi tonlarca ağırlığındaki toprak altında kaldı. İş makineleri ve onlarca personelin katıldığı aramalar sonunda ilk olarak beyaz bir minibüs bulunurken, 5 Nisan günü de toprak yığını altında kalan işçilerden Uğur Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Maden sahasında devam eden aramalarda bugüne kadar 4 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Halen 5 işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Sabırlıdere mevkisinde bugün ikinci bir toprak kayması vakası daha yaşandı. İlk olaydaki gibi yine bir sel gibi akıp giden toprak yığını korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Yaşanan toprak kayması bölgede çalışan görevliler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde bölgede çalışma yapan bir iş makinesinin hemen uç kısmında kalarak tehlikeden şans eseri kurtulduğu görülüyor.

        İliç ilçesinde yaşanan olay nedeniyle sürdürülen soruşturmada ise bugüne kadar 12 kişi tutuklandı. Olayla ilgili adli süreç de Sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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