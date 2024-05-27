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        İliç'te arama çalışmalarında bir kez daha toprak kaydı, olay anı kamerada (2)

        VALİ:KONTROLLÜ İNDİRMEİliç ilçesindeki maden ocağında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 19:40 Güncelleme: 27.05.2024 - 19:45
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        İliç'te arama çalışmalarında bir kez daha toprak kaydı, olay anı kamerada (2)
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        VALİ:KONTROLLÜ İNDİRME

        İliç ilçesindeki maden ocağında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Jeoradar uyarısı sonrası çalışma yapıldığını belirten Vali Aydoğdu, "İliç maden ocağında jeoradar uyarı grubundan yapılan uyarı neticesinde olan boşaltıldıktan sonra kontrollü bir şekilde, toprak parçası indirilmiştir. Kontrollü yapılan toprak indirmesi sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etmektedir" paylaşımında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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