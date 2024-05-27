İliç'te arama çalışmalarında bir kez daha toprak kaydı, olay anı kamerada (2)
VALİ:KONTROLLÜ İNDİRMEİliç ilçesindeki maden ocağında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
VALİ:KONTROLLÜ İNDİRME
İliç ilçesindeki maden ocağında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Jeoradar uyarısı sonrası çalışma yapıldığını belirten Vali Aydoğdu, "İliç maden ocağında jeoradar uyarı grubundan yapılan uyarı neticesinde olan boşaltıldıktan sonra kontrollü bir şekilde, toprak parçası indirilmiştir. Kontrollü yapılan toprak indirmesi sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etmektedir" paylaşımında bulundu.
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