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        Erzincan'da bariyere çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı

        ERZİNCAN'da, bariyerlere çarparak alev alan otomobilde yolcu olarak bulunan Sedat Fidan hayatın kaybetti, sürücü Kadir Ateş yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 08:59 Güncelleme: 28.05.2024 - 09:05
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        Erzincan'da bariyere çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı
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        ERZİNCAN’da, bariyerlere çarparak alev alan otomobilde yolcu olarak bulunan Sedat Fidan hayatın kaybetti, sürücü Kadir Ateş yaralandı.

        Kaza, Erzincan- Çağlayan kara yolu Yeniköy girişinde meydana geldi. Sürücü Kadir Ateş'in kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Kazayı görenler, otomobildeki sürücüyü yaralı olarak dışarı çıkardı ancak yanındaki Sedat Fidan çabalara rağmen hayatını kaybetti. Yaralı sürücü, tedavi edilmek üzere ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İtfaiye ekiplerinin araçtaki yangını söndürülmesinin ardından Fidan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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